Mannheim – Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald verstärkt sich mit Doppelspitze – Körner: „Es sind vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die unseren Unternehmen schwer zu schaffen machen.”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die aktuelle herausfordernde Situation der Unternehmen in der Region stand im Fokus der Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. „Es sind vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die unseren Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in der Region schwer zu schaffen machen. Überbordende Bürokratie, hohe Steuersätze und Strompreise sowie hohe und immer weiter steigende Lohnnebenkosten sind die Hauptprobleme“, sagte Vorsitzender Peter Körner am Donnerstag in Mannheim. „Hinzu kommen enorme Herausforderungen der Transformation.“

Die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen wie Investitionsanreize durch verbesserte Abschreibungsbedingungen, die Erhöhung der Forschungszulage und der Kabinettsbeschluss zur deutlichen Absenkung der Strompreise seien ein erster guter Schritt. „Dass hier eine Einigung auf Bundesebene erzielt wurde, bewerten wir als positiv“, so Körner. „Das sind die ersten Schritte, weitere Schritte sind vonnöten, etwa in den Bereichen Bürokratieabbau und bei Reformen der sozialen Sicherungssysteme, um den Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen.“

Für die kommenden zwei Jahre verstärkt sich die Bezirksgruppe zudem mit einer Doppelspitze. Neben Peter Körner von der Caterpillar Energy Solutions GmbH wird in Zukunft Alexander Zumkeller von der ABB AG als Vorsitzender agieren. Zumkeller, der bereits auf große Erfahrung in der Verbandsarbeit blickt, sieht den Vorteil in der Verstärkung. „So können wir uns optimal für unsere Mitglieder einsetzen – vor Ort und beim Hauptverband in Stuttgart“, so Zumkeller. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit.“

Quelle: Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. (Südwestmetall)

Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald