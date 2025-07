Mannheim – Bestsellerautorin liest in der Stadtbibliothek zur Langen Nacht der Jugendkultur 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kyra Groh liest aus ihrem SPIEGEL-Bestsellerroman „Funkenstille”, dem dritten Band ihrer „Sweet Lemon Agency”-Reihe.Die New-Adult-Lesung findet im Rahmen von „DELUXE – Lange Nacht der Jugendkultur” statt. Die Autorin nimmt Lesebegeisterte ab 16 Jahren am Samstag, 12. Juli 2025, um 18 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, 2. OG mit in die „Sweet Lemon Agency”, einer fiktiven Werbeagentur.

In „Funkenstille” dreht sich alles um Projektmanagerin Amelie.

Diese ist total in ihre Arbeit vertieft. Sie möchte ihrer kleinen Schwester die unbeschwerte Kindheit ermöglichen, die sie selbst nicht hatte. Als ihre erste große Liebe Joscha allerdings aus England zurückkehrt, wo er seine Fußballkarriere vorangetrieben hat, wird ihr Leben schlagartig ziemlich kompliziert.

Der Fußballstar will Amelie zurückerobern, doch sie glaubt nicht an eine gemeinsame Zukunft. Zu allem Überfluss beginnt die Presse in der Vergangenheit zu wühlen.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind erwünscht unter: stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder 0621 293-8933.

„DELUXE – Lange Nacht der Jugendkultur” wird veranstaltet von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung.

Quelle: Stadt Mannheim