Ludwigshafen – Tatverdächtige nach Telefonbetrug in Untersuchungshaft

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr befahren zwei Autos hintereinander die Hauptstraße in Nußloch in Fahrtrichtung Wiesloch. Eine 68-jährige Fahrerin eines Toyotas musste verkehrsbedingt hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs halten. Der hinter ihr fahrende 26-jährige Fahrer eines BMWs schätzt die Situation falsch ein und fährt links an dem wartenden Toyota vorbei. In ... Mehr lesen »