Landau – Alkoholisiert zur Tankstelle gefahren, um “nachzutanken”

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. 1,95 Promille ergab ein Atemalkoholtest am Donnerstagnachmittag (03.07.2025) gegen 17:00 Uhr bei einem Fahrzeugführer an einer Tankstelle in Landau. Ein Mitarbeiter hatte die Polizei verständigt, da ihm der hohe Alkoholisierungsgrad des 64-jährigen Mannes aufgefallen war. Dieser fuhr mit seinem PKW zur Tankstelle, kaufte Bier und wollte im Anschluss wieder wegfahren, was durch den Mitarbeiter der Tankstelle verhindert werden konnte. Der 64-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeiinspektion Landau