Karlsruhe – Strahlende Kinderaugen beim 16. bfv-Schulfußball-Aktionstag – Karlsruhe, Auch in diesem Jahr machten sich insgesamt 1.200 Grundschulkinder mit 200 Begleitpersonen aus 30 Grundschulen aus Mittelbaden auf den Weg in die Sportschule Schöneck.

Karlsruhe/Aus der MRN-News Nachbarschaft. Bei bestem Fußballwetter durften die rund 1.200 Kinder sich heute in der Sportschule Schöneck austoben. Ob Beachsoccer oder Torwandschießen – mit verschiedensten Spielfeldern und Mit-machangeboten war für jedes Kind etwas geboten. Die Sparkasse stellte in diesem Jahr eine Hüpfburg, Fußballgolf-Bahnen und einen Stand, bei dem sich die Kinder mit temporären Tattoos verzieren lassen konnten. Das Angebot der AOK war besonders gut besucht, die Kids brannten darauf, bei der Speed-Kick-Anlage zu messen, wie stark sie schießen können. Das DFB-Mobil war ebenfalls mit einer Fußballstation am Start. Die Stadtwerke Karlsruhe waren mit ihrem Was-sermobil zu Besuch und versorgten die durstigen Gäste mit kühlem Wasser. Zwischen den Sta-tionen konnten sich die Kinder mit kostenlosem Obst stärken.

Die beiden Maskottchen Badi und Ed Euromaus sorgten für eine tolle Stimmung, Clown Clip verzauberte die Zuschauer mit seinem lustigen Unterhaltungsprogramm. Das Highlight war die Prämierung des Kreativwettbewerbs: In diesem Jahr hatten die Kinder die Aufgabe, einen Ball für die EURO der Frauen 2025 selbst zu gestalten. Den ersten Platz sicherte sich hier die Bröt-zinger Schule aus Pforzheim. „Ich fand es toll, dass es nicht nur die Spielstationen für die Kinder gibt, sondern auch eine Aktion, an der man teilnehmen kann. Die Kinder haben dann etwas, an dem sie gemeinsam arbeiten können, bei uns hat jeder dazu beigetragen. Das Gemeinschafts-gefühl, das dann in der Klasse entstanden ist, war echt schön“, resümiert Michael Homann, Leh-rer der Brötzinger Schule, nach ihrem Sieg. Die Klasse darf sich nun über einen Ausflug in die Klima-Arena Sinsheim freuen, diesen Gewinn steuerte die DFB-Stiftung Sepp Herberger für die drei Erstplatzierten Klassen bei. Die Plätze vier und fünf des Kreativwettbewerbs wurden eben-falls prämiert, sie durften sich über verschiedene Preise freuen. Darunter auch Trikots und T-Shirts von „Kinder stark machen“. Danach folgte eine große Verlosung mit Preisen des Europa-Parks, drei der glücklichen Gewinner bekamen je zwei Freikarten für den Europa-Park in Rust. Unter großem Beifall verabschiedeten sich daraufhin die Maskottchen und Clown Clip und kün-digten ihre Rückkehr zum nächsten Schulfußball-Aktionstag in der Sportschule Schöneck an.

Quelle: Badischer Fußballverband e.V.