Heidelberg – Vorarbeiten für das neue Fahrradparkhaus am Willy-Brand-Platz beginnen am 15. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg macht den nächsten großen Schritt in Richtung fahrradfreundliche Mobilität: Am Dienstag, 15. Juli 2025, beginnen die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des neuen Fahrradparkhauses am Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof. Das Fahrradparkhaus ergänzt das im Juni 2025 eröffnete Fahrradparkhaus auf der Südseite des Hauptbahnhofes unter dem Europlatz. Nach Fertigstellung stehen Radfahrenden in beiden Parkhäusern insgesamt mehr als 2.300 Fahrradparkplätze zur Verfügung.

Was passiert am 15. Juli?

In einem ersten Schritt wird die zukünftige Baustelleneinrichtungsfläche vorbereitet:

• Ein Holzzaun wird errichtet, um die Fläche von den Gleisen abzugrenzen.

• Die Mittelinsel wird abgeflacht, damit Baufahrzeuge die Baustelle sicher erreichen können.

• Das notwendige Verkehrssicherungsmaterial sowie der Bauzaun für die Einrichtung der Baustelle werden angeliefert und bereitgestellt.

• Für Fußgängerinnen und Fußgänger wird eine Umleitung entlang der Nordseite der Kurfürsten-Anlage eingerichtet, über die beiden Ampeln rechts und links der Karl-Metz-Straße. Hierüber sind die Hotels weiterhin fußläufig aus dem Hauptbahnhof kommend erreichbar.

Stadt bittet Radfahrer um Entfernung ihrer Räder – Ersatzstellplätze stehen bereit

Bereits in der kommenden Woche werden Haltverbote entlang der Gleise eingerichtet. Hintergrund ist der geplante Aufbau des Holzzauns – hierfür müssen die dort abgestellten Fahrräder entfernt werden. Die Stadt bittet alle Nutzerinnen und Nutzer, ihre Fahrräder im Bereich Willy-Brandt-Platz rechtzeitig zu entfernen. Verbliebene Fahrräder muss die Stadt kostenpflichtig entfernen.

Wie bereits bei früheren Maßnahmen stellt die Stadt Heidelberg auch diesmal Ersatzabstellplätze für Fahrräder in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Beschilderungen vor Ort weisen auf die Alternativen hin. Die Beschilderung mit dem Hinweis auf die alternativen Abstellanlagen wurde bereits am 2. Juli 2025 montiert.

Quelle: Stadt Heidelberg