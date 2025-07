Heidelberg – Mayors for Peace: Flaggentag am Dienstag, 8. Juli – Heidelberg setzt Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vor 80 Jahren erlebten die Menschen in Hiroshima und Nagasaki die Katastrophe des Atombombenabwurfs. Seither warnen Friedensinitiativen weltweit vor den verheerenden Folgen eines Einsatzes von Nuklearwaffen. Auch in diesem Jahr setzen mehr als 600 Städte in Deutschland am 8. Juli mit dem Hissen der Mayors-for-Peace-Flagge ein sichtbares Zeichen für nukleare Abrüstung, gegen Kriege und für ein friedliches Zusammenleben. Auch die Stadt Heidelberg beteiligt sich: Am Dienstag, 8. Juli 2025, wird die Flagge der Mayors for Peace am Rathaus gehisst.

Oberbürgermeister Eckart Würzner betont: „In diesem Jahr jährt sich der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zum 80. Mal. Der Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen brachte unermessliches Leid über die Menschen. Als Mayors for Peace setzen wir uns deshalb gemeinsam mit mehr als 8.400 Städten weltweit für die Abschaffung von Atomwaffen ein. Atomwaffen schaffen nicht mehr Sicherheit – sie sind ein Risiko für die gesamte Menschheit.“

Die Stadt Heidelberg engagiert sich über den Flaggentag hinaus für ein friedliches Miteinander. Seit dem 19. Mai 2025 ist sie Partnerstadt der ukrainischen Hafenstadt Odessa, die wiederholt Ziel russischer Angriffe war. Diese Partnerschaft steht für gelebte Solidarität und den Einsatz beider Städte für den internationalen Austausch und Verständigung über Grenzen hinweg.

Hintergrund: Was ist der Flaggentag?

Der Flaggentag der Mayors for Peace erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vom 8. Juli 1996. Darin stellte das Gericht fest, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen grundsätzlich gegen das Völkerrecht verstoßen. Zudem bestätigte es die völkerrechtliche Verpflichtung, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen“.

Wer sind die Mayors for Peace?

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 vom Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Das Netzwerk engagiert sich für die weltweite Abschaffung von Atomwaffen und wirbt für eine friedliche, solidarische Welt. Dem Netzwerk gehören mehr als 8.480 Städte in 166 Ländern an – darunter rund 900 Kommunen in Deutschland. Über 600 davon beteiligen sich in diesem Jahr am Flaggentag.

Quelle: Stadt Heidelberg