Heidelberg – Gelungener Auftakt: Erster Vereinsstammtisch der Stadt Heidelberg stieß auf große Resonanz Oberbürgermeister Eckart Würzner empfing rund 100 Vereinsvertreter zum Austausch im Rathaus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein voller Rathaussaal, viele gute Gespräche und neue Kontakte zwischen Vereinen untereinander und mit der Stadtverwaltung: Der erste Vereinsstammtisch am 28. Juni 2025 im Heidelberger Rathaus hat für viele zufriedene Gesichter gesorgt – ein gelungener Auftakt. Rund 100 Vertreterinnen und Vertreter von Heidelberger Vereinen aus den unterschiedlichsten Bereichen folgten der Einladung der Stadt Heidelberg in den Großen Rathaussaal und nutzten vor allem die Gelegenheit, sich bei einem Snack mit Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie Vertretern der Stadtverwaltung und anderer Vereine über aktuelle Themen, die die Vereinslandschaft betreffen, auszutauschen.

„Vereinsstammtisch schafft Raum, um Ideen zu teilen und voreinander zu lernen“

„In entspannter Atmosphäre wurde diskutiert, gelacht, zugehört und vernetzt. Unsere Vereine machen Heidelberg vielfältig, lebendig und stark – mit ihrem Engagement, ihrer Zeit und ihrem Herzblut. Der neue Vereinsstammtisch würdigt diesen Einsatz – und schafft einen Raum, um Ideen zu teilen und voneinander zu lernen. Danke an alle, die diesen Vormittag mitgestaltet haben und an alle Vereine, die mit dabei waren“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Vereine leisten für die Heidelberger Stadtgesellschaft unverzichtbare und wertvolle Arbeit. Die Stadt Heidelberg schätzt das große Engagement der Vereine für eine lebendige Stadtgesellschaft und unterstützt und fördert diese auf vielfältige Weise. Mit dem neuen Format Vereinsstammtisch möchte die Stadt dazu beitragen, dass Heidelberger Vereine sich noch besser miteinander vernetzen können. Das neue Veranstaltungsformat wurde so gut aufgenommen, dass es fortgesetzt werden soll.

In Heidelberg gibt es eine breite Palette an Vereinen, die sich ganz verschiedenen Themengebieten und Bereichen des öffentlichen Lebens verschrieben haben – von Stadtteilvereine über Kulturvereine und Sportvereine bis hin zu unter anderem Gesang- und Karnevalsvereinen. Im Vereinsregister sind über 2.000 Vereine in Heidelberg eingetragen. Vielfältige Informationen zu Unterstützungsangeboten, wertvolle Hinweise und Tipps sowie ein Kontakt, an den sich Heidelberger Vereine bei der Stadtverwaltung wenden können, finden Vereinsvertreterinnen und -vertreter online unter www.heidelberg.de/servicevereine.

Quelle: Stadt Heidelberg