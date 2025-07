Heidelberg – BMW kollidiert mit Schutzplanke

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr verunfallte eine 28-jährige BMW-Fahrerin ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer. Die Autofahrerin war auf der Straße “Am Götzenberg” in Richtung Heidelberg-Rohrbach unterwegs, als sie kurz vor der Abfahrt zur Karlsruher Straße aus bislang unklarer Ursache in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Schutzplanke, von der dieses folglich abgewiesen wurde. Anschließend prallte der BMW frontal gegen eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Die 28-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Fahrzeug liegt bei 3.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim