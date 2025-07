“Die Heidelberger” – Unsere Stadtgärtnerei ist spitze!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Davon konnte sich der Gemeinderat in der vergangenen Woche überzeugen: Im Jahr 2017 erhielt die Stadtgärtnerei als bundesweit erste Gärtnerei in kommunaler Hand das Bio-Zertifikat. Der Regiebetrieb Gartenbau bewirtschaftet 230 Hektar Grünanlagen, davon sind 15.000 Quadratmeter Blumenbeete und Wechselflorflächen. Die Stadtgärtnerei ist die „Kinderstube“ für zahlreiche Gewächse, die später an vielen Stellen das Heidelberger Stadtgebiet aufwerten.

Hier werden in mühevoller Arbeit für den Frühjahrs- und Sommerflor und für den Herbst- und Winterflor jeweils rund 55.000 Pflanzen herangezogen, aber auch dekorative Pflanzen und Sträucher für Veranstaltungen, südliche Palmen und Kübelpflanzen für die Plätze und Flächen in den Stadtteilen. Dazu gehören auch die farbkräftigen Geranien rund um den Rathausbalkon.

Eine eigene Blumenbinderei sorgt für herrliche Sträuße und kunstvolle Gestecke bei verschiedenen Veranstaltungen und auch im Standesamt. Selbst Pflanzen für die Fassadenbegrünung des HIP-Parkhauses in Kirchheim und die Seerosen für die Wasserbecken in der Bahnstadt werden in unserer Stadtgärtnerei herangezogen – ein großes Kompliment an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vielen Dank für die Einblicke!

