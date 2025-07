1. Heidelberger Verein-Stammtisch!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der vergangenen Woche hat die Stadt Heidelberg die Vorstände aller Heidelberger Vereine zum ersten Heidelberger Stammtisch für Vereinsvorstände eingeladen. Im gefüllten Großen Rathaussaal konnten sich bei einem Weißwurt-Frühstück in lockerer Atmosphäre die Vorstände der verschiedensten Heidelberger Vereine aus allen Stadtteilen austauschen und vernetzen. Oberbürgermeister Eckart Würzen betonte: „Die Vereinskultur in kaum einem Land sie ausgeprägt ist wie in Deutschland. Vereine sind Orte des Miteinanders, der Begegnung und Integration – kurz: eine wesentliche Säule des Gesellschaftlichen Zusammenhalts. In Heidelberg sind wir reich gesegnet mit einer Vielzahl unterschiedlichster Vereine, die dank ihres Engagements unsere Stadtgesellschaft bereichern, im Sport ebenso wie in der Kultur, im Umweltschutz, im Sozialen und vielen weiteren Bereichen.“ Mit dabei war natürlich auch die „Vereins-Kümmererin“ Carola Hornung und weitere Mitarbeiterinnen, die sich Koordination und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in Heidelberg kümmern. Dass das neue Format gut ankam, war nicht nur dem Geräuschpegel im Raum zu entnehmen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich eine Fortführung im nächsten Jahr. Herzlichen Dank für die Organisation!

Quelle: “Die Heidelberger”