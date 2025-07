Mosbach – Sommer XXL zum Johannes-Diakonie-Fest Breit gefächertes Angebot kam gut an – trotz hoher Temperaturen

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sommer XXL hat das Wetter zum Johannes-Diakonie-Sommerfest beschert. Doch trotz schweißtreibender Temperaturen war das Fest auf dem Standortgelände in Mosbach ein voller Erfolg. Viele Gäste nutzten Info-, Spaß- und Spielangebote. Auch die kulinarischen Angebote von Grillgut bis Curry, von Eis bis Waffeln waren gut gefragt. Besondere Höhepunkte im Programm waren ein Losverkauf zum 1. Mosbacher Bällerennen und ein umjubelter Auftritt von über 70 jungen Tänzerinnen der Ballettschule Eva Holzschuh auf der Festbühne. Im Gottesdienst hatte Pfarrer Richard Lallathin an die Gründung der Johannes-Diakonie im Juli 1880, vor 145 Jahren, erinnert. Danach füllten sich die Festmeile am fideljo-Vorplatz und die Festwiese vor der Bühne pünktlich zum Programmauftakt. Johannes-Diakonie-Bereiche und externe Partner hatten ein facettenreiches Angebot vorbereitet. Kauflustige hatten viel Gelegenheit zu Stöbern, unter anderem der Pflanzenverkauf des Berufsbildungswerks meldete hohen Umsatz.



Besondere Gewinner des Tages waren Kinder und Junggebliebene. Für sie wurde der Traum von Karussellfahren ohne Limit wahr. Spaß und Unterhaltung lieferten Kasperle und die Spieleangebote von „Jomamakü“ sowie das Kinderschminken. Währenddessen konnten sich die Erwachsenen über Karrierechancen in der Johannes-Diakonie und andere Unternehmensangebote informieren. Küche und fideljo, Getränkestände der Bereiche und Foodtrucks ließen keine kulinarischen Wünsche offen. Auf der Bühne sorgten Showacts mit Musik und Tanz für Unterhaltung, darunter aus der Johannes-Diakonie die „Bubble Drummers“, die Tanzgruppen „El Nefous“ und „Hot Flames“ sowie „Steffi & Ritchy“. Ein besonderer Farbtupfer im Programm war die Ballettschule Eva Holzschuh aus Mosbach, die mit atemberaubenden Nummern und insgesamt über 70 Tänzerinnen von 4 bis 34 Jahren in handgenähten Kostümen die Festbühne – und die Herzen des Publikums – eroberte. Bei ruhigen Klängen der Jazz-Combo „Grünspan“, frischgepressten Säften und Cocktails konnten sich die Besucherinnen und Besucher unter Sonnenschirmen in den Sommerabend gleiten lassen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken