Mannheim – Adler Mannheim starten am 12.09 mit einem Heimspiel in die neue Eishockey-Saison

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim starten am Freitag, dem 12. September um 19.30 Uhr, mit einem Heimspiel in der SAP Arena gegen die Straubing Tigers in die neue DEL-Eishockey-Saison 2025/26. Das zweite Heimspiel wird dann eine Woche später am Freitag, 19.9 um 19.30 Uhr, gegen die Eisbären Berlin ausgetragen. Von den insgesamt 26 Heimspielen entfallen zwölf auf einen Sonntag, zehn auf einen Freitag, weitere zwei auf einen Mittwoch sowie jeweils eine Partie auf einen Dienstag und Donnerstag. Die Playoff-Runde beginnt am Dienstag, den 17. März 2026, und endet spätestens am Donnerstag, den 07. Mai 2026, mit einem möglichen siebten Finalspiel. In der letzten Saison sind die Adler Mannheim mit vier Niederlagen in vier Spielen gegen die Eisbären Berlin im Playoff-Halbfinale ausgeschieden. Zuvor hatten die Adler Mannheim nach 52 Spielen den vierten Tabellenplatz belegt. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick