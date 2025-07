Mannheim – 27. Mannheimer Streetdance-Contest

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Abteilung Jugendförderung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt lädt herzlich zum 27. Mannheimer Streetdance-Contest am Sonntag, dem 20. Juli 2025, ab 12 Uhr, in der Alten Feuerwache, Brückenstr. 2, ein. Die Veranstaltung wird ein mitreißendes Spektakel für alle Tanzbegeisterten. Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Streetdance-Szene sind eingeladen, ihr tänzerisches Können zu präsentieren oder einfach nur den talentierten Tänzer*innen zuzuschauen. Ein Highlight ist in diesem Jahr wieder die offene Bühne: Diese ermöglicht es Talenten, Fähigkeiten ohne Wettbewerbsdruck zu präsentieren. Diese Form der Teilnahme soll eine Plattform für Diversität und Inklusion bieten und die künstlerische Vielfalt der Region zeigen.

Neben dem Streetdance-Contest für Tanzgruppen wird für alle Freestyletänzer*innen ein 1-vs.-1 All-Style-Battle stattfinden. Bei den Streetdance-Contests gibt es dieses Jahr in jeder Altersklasse einen Newcomer-Preis. Außerdem wird beim Battle der Titel „DANCER OF THE DAY” vergeben. Eine Jury, bestehend aus in der Szene renommierten Tänzer*innen, wird über die Platzierungen der teilnehmenden Gruppen und Solotänzer*innen entscheiden. Alle teilnehmenden Tanzgruppen erhalten unabhängig von ihrer Platzierung eine Urkunde. Für den ersten bis dritten Platz gibt es beim Streetdance-Contest einen Pokal und ein Preisgeld zu gewinnen. Beim Battle werden die Erst- und Zweitplatzierten eine Urkunde, ein Preisgeld und eine Medaille erhalten.

Anmeldung und Eintritt

Freestyletänzer*innen, die am All-Style-Battle teilnehmen möchten, können sich über das Instagram-Profil @ma.dacoo, per E-Mail an anna.mueller@mannheim.de oder am 20. Juli 2025 ab 12 Uhr direkt in der Alten Feuerwache anmelden. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Einschränkungen und deren Begleitpersonen ist frei. Für alle Zuschauer*innen ab 18 Jahren gibt es ein solidarisches Preissystem: Statt eines festgelegten Preises kann man die Preiskategorie wählen, die man zahlen kann oder möchte: 8 Euro oder mehr als Solidarpreis, 5 Euro als Normalpreis oder 3 Euro.

Ansprechpartnerinnen bei der Veranstaltung für den Streetdance-Contest sind:

Ariane Reiter, Telefon: 0621/293-7666, E-Mail: ariane.reiter@mannheim.de und

Anna Müller für das All-Style-Battle, Telefon: 0621/293-3655, E-Mail: anna.mueller@mannheim.de.

Das Gebäude ist stufenlos erreichbar. Bei Fragen zur Barrierefreiheit können sich Besucher*innen ebenfalls an Ariane Reiter wenden.

Der 27. Mannheimer Streetdance-Contest ist eine Kooperation der Abteilung Jugendförderung mit der Alten Feuerwache und dem Förderverein des Jugendhauses Herzogenried e.V. Das „Netzwerk Streetdance” der Jugendförderung besteht aus den Jugendhäusern Vogelstang, Erlenhof und Herzogenried sowie dem Jugendtreff Schwetzingerstadt und der Jugendarbeit Mobil (JAM).

Weitere Informationen zum Streetdance-Contest sind unter herzogenried.majo.de zu finden.

Hintergrund:

Die Veranstaltung richtet sich an die große jugendkulturelle Zielgruppe der Hip-Hop- und K-Pop-Szene. Bis zu 300 bis 400 Tänzer*innen aus ganz Baden-Württemberg und deutschlandweit werden erwartet.

Quelle: Stadt Mannheim