Ludwigshafen – Tauf-Gottesdienst auf der Parkinsel – Zusätzlich spontane Taufen möglich

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Gottesdienst mit Taufen lädt die Protestantische Kirche für Ludwigshafen im August auf die Parkinsel ein. Daneben sind auch spontane Taufen für Klein und Groß möglich. Fröhlich und ungezwungen, unter hohen Bäumen am Fluss, mit Tauf-Wasser aus dem Rhein: So feiern die Kirchengemeinden Ludwigshafen-Mundenheim und -Süd jeden Sommer auf der Parkinsel Tauf-Gottesdienste. Am Sonntag, 10. August, wird das Fest erweitert: Alle, die sich selbst oder ihr Kind taufen lassen möchten, sind herzlich zum Gottesdienst um 10 Uhr willkommen – egal, wo sie wohnen. Für eine Taufe innerhalb des Gottesdienstes bittet die Protestantische Kirche um vorherige Anmeldung (Kontaktdaten siehe unten). Zusätzlich sind zwischen 10 und 12 Uhr am Stand der „Drop-in-Taufe“ spontane Taufen ohne vorherige Anmeldung möglich. „Dieses Angebot richtet sich an alle, die schon länger über eine Taufe nachdenken, aber die Formalitäten gescheut haben“, sagt Pfarrerin Kerstin Bartels. „Und wer unsicher ist, kann uns vor Ort unkompliziert auf die Themen Glaube und Taufe ansprechen.“ Kurzentschlossene müssen lediglich ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Bei Kindern unter 14 Jahren ist die Geburtsurkunde nötig, zusätzlich müssen die Erziehungsberechtigten zustimmen und sich ausweisen. Die Formalitäten werden schnell und einfach vor Ort erledigt sowie in Nachgang. Jedoch nehmen sich die Pfarrerinnen und Pfarrer Zeit für ein persönliches Gespräch, bevor sie das Sakrament spenden. Wer bereits getauft ist, kann auf den besonderen Moment der Taufe zurückblicken und sich segnen lassen. Alle sind eingeladen, selbst ein Picknick mitzubringen und damit nach dem Gottesdienst ein wenig weiterzufeiern.

Info

Anmeldungen nimmt das Protestantische Dekanat Ludwigshafen entgegen:

Telefon 06 21 – 52 05 826 (Montag, Dienstag, Donnerstag 9 -16 Uhr, Mittwoch 9 – 12 Uhr)

E-Mail: sta.ludwigshafen@evkirchepfalz.de

Termin

Gottesdienst mit Taufen: Sonntag, 10. August, 10 – 12 Uhr, Parkinsel Nordspitze (Wiese unterhalb des Restaurants „Inselbastei“, Zugang über „Schneckennudel-Brücke möglich)

Quelle:

Fotovermerk: Prot. Dekanat LU/Wagner