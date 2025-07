Ludwigshafen – Fahrerflucht in der Edigheimer Straße

Ludwigshafen/Metropolregion hein-Neckar. Am Mittwoch (02.07.2025) gegen 16:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Edigheimer Straße in Richtung Pfingstweide und beschädigte dabei den linken Außenspiegel eines geparkten PKWs. Der 19-Jährige hinterließ seine Kontaktdaten am beschädigten Auto und verließ unerlaubt die Unfallstelle ohne die Polizei zu kontaktieren. Später nahm er Kontakt zur Polizei auf. Vom beschädigten Auto ist nur bekannt, dass es ein Karlsruher Kennzeichen (KA) hatte. Der Geschädigte soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Ein flüchtiger Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall direkt bei der Polizei zu melden. Das Hinterlassen eines Notizzettels ist nicht ausreichend.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz