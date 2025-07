Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Evangelische Kirche am Lutherplatz lädt am Mittwoch, 9. Juli 2025, um 17 Uhr zu einem lockeren Beisammensein zum Thema “Lebens-Mittel, Mais – was morgen kommt” in den hack-museumsgARTen ein. Passend zum munteren Gedankenaustausch gibt es kleine Leckerbissen. Die Teilnahme ist kostenlos und es ist keine Anmeldung nötig.

Quelle: Stadt Ludwigshafen