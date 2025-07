Ludwigshafen – Brand in einer Kleingartenanlage

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (03.07.2025, kurz nach Mitternacht) wurde ein brennendes Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Teichgasse gemeldet. Das Feuer breitete sich wegen des starken Windes auf mehrere Gartenparzellen aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 80.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz