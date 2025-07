Kirchheimbolanden – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Kirchheimbolanden/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 02.07.2025, kam es gegen 10:50 Uhr in der Hitzfeldstraße auf Höhe des LIDL-Einkaufsmarktes zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin. Diese trat unvermittelt auf die Fahrbahn um diese in Richtung des Einkaufsmarktes zu überqueren. Hierbei wurde die Frau von einem anfahrenden Kraftfahrzeug erfasst. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Frau in Richtung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die vorgenannte Fußgängerin oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden