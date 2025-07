Heidelberg – Zweites Ausbildungshaus startet in die Vermietung – Unternehmen können sich bei Interesse an die Heidelberger Dienste wenden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vor etwa genau einem Jahr stand fest: Das Studierendenwerk betreibt die Wohnheime in der Römerstraße nicht weiter. Ende 2024 zogen daher die letzten Studierenden aus. Zum 1. April 2025 konnten in eines der Häuser – dem ersten Heidelberger Fachkräftehaus – bereits die ersten Fachkräfte einziehen. Nun ist in dem zweiten Gebäude das zweite Heidelberger AUSBILDUNGSHAUS zum 1. Juli an den Start gegangen. Damit erweitern die Heidelberger Dienste ihr Angebot für junge Menschen, die sie in ihrer Ausbildung begleiten. Die ersten Unternehmen, die Zimmer für ihre Auszubildenden anmieten, stammen aus ganz unterschiedlichen Branchen – vom Gesundheits- und Pflegebereich über Hotellerie und Gastronomie bis hin zu Handel, Handwerk und Industrie.

Das Gebäude in der Römerstraße 137 – 139 bietet Platz für 68 Personen. Die Studios sind jeweils 16 – 18 Quadratmeter groß und voll möbliert – inklusive Pantry-Küche. Hinzu kommt ein Bad, welches sich jeweils zwei Parteien teilen. Bewohnen werden das Haus Auszubildende ab 18 Jahren, die im Stadtgebiet Heidelberg eine Ausbildung machen. Die Miete beträgt 500 Euro und enthält alle Nebenkosten inklusive eines Internetzugangs.

„Mit der Inbetriebnahme des zweiten Ausbildungshauses stärken wir weiter den Wirtschaftsstandort Heidelberg“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Auszubildende erhalten hier neben Wohnraum auch vielfältige Angebote zur Fortbildung, Freizeitgestaltung und Beratung – das Konzept hat sich im ersten Ausbildungshaus bestens bewährt. Unternehmen bietet sich die Chance, durch die Anmietung von Zimmern noch attraktiver für Bewerberinnen und Bewerber zu werden. Das zweite Ausbildungshaus ist dadurch ein wichtiger Baustein, um dem Fachkräftebedarf in Heidelberg erfolgreich entgegenzuwirken.“

Zweites AUSBILDUNGSHAUS mit bewährtem Konzept

Darüber hinaus gibt es im Haus Lern-, Arbeits- und Gemeinschaftsräume, ein abwechslungsreiches Seminar- und Freizeitprogramm sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die bei beruflichen wie privaten Fragen unterstützen. Damit sind die Häuser mehr als nur Wohnraum: Sie sind Orte der Förderung, Gemeinschaft und Zukunftsperspektiven. So fügt es sich nahtlos in das Konzept des ersten AUSBILDUNGSHAUSES, welches 2016 eröffnet wurde, ein.

