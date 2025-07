Heidelberg – Was bewegt die Sportstadt? Umfrage zu Sport- und Bewegungsverhalten – jetzt teilnehmen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg und das Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg aktualisieren derzeit die Sportentwicklungsplanung der Stadt Heidelberg. In diesem Projekt werden in der nächsten Zeit zwei Umfragen zum Sport- und Bewegungsverhalten in der Freizeit durchgeführt. So erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 10 in ihren Schulen die Einladung zu einer Befragung, die sie mit ihren Eltern zuhause durchführen können. Weiterhin werden 9.000 zufällig ausgewählte Heidelberger Bürgerinnen und Bürger postalisch zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Die Ergebnisse der Befragungen werden in einer öffentlichen Veranstaltung Ende 2025 diskutiert.

Hintergrund: Gute Rahmenbedingungen für passgenaue Sportangebote schaffen

Seit der letzten Sportentwicklungsplanung aus dem Jahr 2012 hat sich in Heidelberg viel getan: Die Bahnstadt ist als 15. Stadtteil mit derzeit rund 6.000 Bewohnerinnen und Bewohnern hinzugekommen und die ehemaligen Flächen der US-Army entwickeln sich zu lebendigen Quartieren. Zudem ändern sich die Lebensgewohnheiten der Menschen – etwa durch die Arbeit im Homeoffice. Die Sportentwicklungsplanung soll dabei helfen, noch bessere Rahmenbedingungen in Heidelberg zu schaffen, um passgenaue Sportangebote machen zu können, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren.

Quelle: Stadt Heidelberg