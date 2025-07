Heidelberg – Poetische Frequenzen zwischen Heidelberg, Karlsruhe und Indien – Neue Residenzreihe des ZKM und der UNESCO-Literaturstadt Heidelberg startet mit Arya Gopi

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit „Poetic Frequencies“ startet das ZKM | Hertzlab in der UNESCO City of Media Arts Karlsruhe gemeinsam mit der UNESCO-Literaturstadt Heidelberg eine neue Residenzreihe. Sie bringt künftig alle zwei Jahre internationale Künstlerinnen und Künstler aus dem Netzwerk der UNESCO Cities of Literature nach Karlsruhe und Heidelberg. Den Auftakt gestaltet die renommierte indische Dichterin und Mohiniyattam-Tänzerin Dr. Arya Gopi mit ihrem Projekt „Mudra Mandala“, in dem sie neue Ausdrucksformen poetischer Sprache an der Schnittstelle von Tradition und Technologie erforscht. Sie wird hierzu von September bis November 2025 zu Gast am ZKM | Zentrum für Kunst und Medien sein.

Im Zentrum des Projekts stehen 24 choreografierte Videopoems, in denen Gopi die traditionellen Gesten des Mohiniyattam tänzerisch interpretiert und digital neu kontextualisiert. Die Videos formieren sich zu einem digitalen Mandala, das den kontemplativen Charakter der Bewegung in den Fokus rückt. Mudra Mandala versteht sich nicht als klassische Tanzperformance, sondern als Einladung zu stiller Reflexion über kollektives Miteinander, Alltagsphilosophie und künstlerische Ausdrucksformen jenseits kultureller und sprachlicher Grenzen. Öffentliche Lesungen und Workshops mit Arya Gopi in Karlsruhe und Heidelberg werden den künstlerischen Prozess begleiten und auch die professionelle Heidelberger Literaturszene mit der indischen Kollegin vernetzen.

Dr. Arya Gopi schreibt seit über 30 Jahren Lyrik in Malayalam und Englisch und lehrt Englische Literatur am The Zamorin’s Guruvayurappan College in Kerala. In ihrer künstlerischen Praxis verbindet sie überlieferte Kunstformen mit zeitgenössischer Medien- und Sprachkunst, wobei insbesondere weibliche Perspektiven in patriarchalisch geprägten Gesellschaften thematisiert werden. Für ihr literarisches Werk wurde sie mit über 50 Auszeichnungen geehrt, darunter der renommierte Kerala State Sahitya Akademi Kanakasree Award.

Die Residency unter dem Namen Poetic Frequencies entspringt einer Kooperation zwischen dem ZKM | Hertzlab und dem Kulturamt Heidelberg. Ziel der Initiative ist es, neue Ausdrucksformen poetischer Sprache im Spannungsfeld zwischen Tradition und Technologie sichtbar zu machen und internationale künstlerische Dialoge zu fördern. Das neu aufgelegte Residenzprogramm findet im Rahmen der Mitgliedschaft Karlsruhes und Heidelbergs im internationalen Netzwerk der UNESCO Creative Cities statt, die Ausschreibung zur interdisziplinären künstlerischen Auseinandersetzung mit Medienkunst richtete sich an die weltweit 53 UNESCO Cities of Literature im Netzwerk.

quelle: Stadt Heidelberg