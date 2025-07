Heidelberg – IdeenLunch am Mittwoch, 9. Juli, mit Victoria Noack – Gründerin der HealthMe-App zu Gast / Digitaler Einkaufsassistent für gesunde Ernährung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der IdeenLunch als wichtige Plattform für Akteurinnen und Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 9. Juli 2025, von 12.30 bis 14 Uhr stellt die Gründerin Victoria Noack ihre App HealthMe vor, mit der sie 2024 im Finale des Heidelberger Gründungspreises stand. Wie immer gibt es beim Netzwerktreffen der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg viel Zeit für den Austausch untereinander und ein vegetarisches und ein veganes Mittagessen zum Selbstkostenpreis. Das Treffen findet im Café Leitstelle im DEZERNAT#16 statt.

Die App HealthMe ist seit 2021 erhältlich und richtet sich in erster Linie an Menschen mit Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Ursprünglich lag der Fokus der App auf der Unterstützung von Endkundinnen und -kunden beim Einkauf – insbesondere bei Allergien, Unverträglichkeiten oder speziellen Ernährungsweisen. Seit 2022 erfolgt eine Konzentration verstärkt auf Kooperationen mit Unternehmen, um noch mehr Menschen den Zugang zu HealthMe zu ermöglichen. Neben Einkaufshilfen bietet die App inzwischen auch personalisierte Rezepte – eine Ausweitung auf Ernährungspläne, Einkaufslisten und ein Ernährungstagebuch ist geplant. Damit greift die Anwendung das UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ auf.

„IdeenLunch“: das monatliche Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „IdeenLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Jeden zweiten Mittwoch bietet es Kreativschaffenden zur Mittagszeit die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Nach einem lockeren Get-together und gemeinsamem Mittagessen folgt ein kompakter Impulsvortrag zu aktuellen Projekten und relevanten Themen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese orientieren sich an aktuellen Themen im Kontext der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

Quelle: Stadt Heidelberg