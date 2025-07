Heidelberg – Eine Kita der Vielfalt! Die städtische Kindertageseinrichtung Buchwaldweg feierte ihr 50-jähriges Bestehen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die städtische Kindertageseinrichtung Buchwaldweg steht für Vielfalt wie kaum eine andere: seit 50 Jahren ist die Einrichtung am Übergang zwischen den Stadtteilen Emmertsgrund und Boxberg ein Ort, an dem Kinder unterschiedlichster Herkunft gemeinsam aufwachsen, voneinander lernen und miteinander groß werden. 100 Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt werden derzeit hier betreut und gefördert. Sprachliche Bildung spielt in der Einrichtung eine zentrale Rolle. „Die kulturelle Vielfalt dieses Hauses ist ein großes Geschenk. Ich danke dem Team, das mit großem Engagement und viel Herzblut die Kita zu dem gemacht hat, was sie heute ist: ein Ort der Vielfalt, der Teilhabe und der wichtigen frühkindlichen Bildung“, sagte Bürgermeisterin Stefanie Jansen beim Jubiläums-Sommerfest am 27. Juni 2025. Eine frisch gepflanzte Trauerweide im Garten der Kita soll als Geburtstagsgeschenk dauerhaft an das Jubiläum erinnern. Beim Sommerfest wurde der Baum von den Kita-Kindern gemeinsam mit Bürgermeisterin Stefanie Jansen und den Kita-Leiterinnen Ayla Arbaz und Songül Uluca symbolisch mit Erde bedeckt und angegossen.

Die Kita Buchwaldweg

• Schwerpunkt Sprachbildung: Sprachliche Bildung auf hohem fachlichem Niveau spielt in der Kita Buchwaldweg eine zentrale Rolle. Seit vielen Jahren nimmt die Kita Buchwaldweg an verschiedenen Sprachförderprogrammen teil. Ein Beispiel ist das Programm „Deutsch für den Schulstart“, das in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie der Universität Heidelberg entwickelt wurde. Vorschulkinder werden hier in Kleingruppen durch externe Förderkräfte individuell und intensiv gefördert. Hinzu kommt die Teilnahme am Programm „Singen, Bewegen, Sprechen“ in enger Kooperation mit der städtischen Musik- und Singschule, bei dem musikalisch-sprachliche Förderung im Mittelpunkt steht.

• Inklusive Pädagogik: Weiterer zentraler Baustein der pädagogischen Arbeit ist seit 2006 die strukturelle Heilpädagogik. Hier hat die Kita echte Pionierarbeit geleistet: In einem Modellprojekt gemeinsam mit dem Luise-Scheppler-Heim und der Beratungsstelle der Graf-von-Galen-Schule wurde ein niedrigschwelliges Förderangebot etabliert. Die heilpädagogische Fachkraft ist fester Bestandteil des Kita-Teams. Sie begleitet Kinder mit besonderem Förderbedarf im Alltag und steht den Fachkräften beratend zur Seite.

„Unsere Kita ist ein Ort des guten Miteinanders. Eltern und Fachkräfte arbeiten hier Hand in Hand für das Wohl der Kinder zusammen. Nur dadurch können wir beispielsweise personelle Herausforderungen stemmen, mit denen auch wir in Zeiten des Fachkräftemangels zu kämpfen haben“, sagt Kita-Leiterin Ayla Arbaz.

Versorgungssituation im Stadtteil

Die Kita Buchwaldweg ist eine von vier Kindertageseinrichtungen im Emmertsgrund. Im Stadtteil leben etwas mehr 160 Kleinkinder unter drei Jahren und knapp 260 Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintrittsalter. Die geplante Versorgungsquote für Kinder im Kindergartenalter im Stadtteil Emmertsgrund liegt für das kommende Kindergartenjahr bei über 100 Prozent, für Krippen-Kinder unter drei Jahren bei knapp über 37 Prozent.

Mehr zu Kinderbetreuung in Heidelberg online unter www.heidelberg.de/kinderbetreuung.

Quelle: Stadt Heidelberg