Biblis – Nach Tötungsdelikt in der Lindenstraße/Tatverdächtiger in Haft

Biblis / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Nachdem am 10. Februar 2025 in einer Wohnung in der Lindenstraße ein 81 Jahre alter Mann von Angehörigen tot aufgefunden wurde und die Ermittlungsbehörden anschließend rasch von einem Tötungsdelikt ausgingen , können Staatsanwaltschaft und die eigens für die Ermittlungen vom Polizeipräsidium Südhessen eingerichtete Mordkommission “1002” nun einen Fahndungserfolg vermelden. Zwischenzeitlich ermittelten über 20 Beamtinnen und Beamte in dem Fall.

Schon kurz nach der Tat geriet ein 34 Jahre alter Arbeiter aus Südosteuropa, der kurzzeitig im Haus des 81-Jährigen wohnte, in den Fokus der Ermittler. Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen erhärtete sich anschließend der Tatverdacht gegen den 34-Jährigen. Gegen den Mann wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein europäischer Haftbefehl erwirkt. Er wurde im Juni in Griechenland festgenommen und nach seiner Auslieferung nach Deutschland am Mittwoch (02.07.) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes anordnete.

Der 34-Jährige, der aktuell keine Angaben zu dem Tatvorwurf macht, wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen des Tatgeschehens dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Darmstadt – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen