Bad Dürkheim – Waldbrand

Albersweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 02.07.2025, gegen 14:30 Uhr, trafen Mitarbeiter eines Bauunternehmens für den Ausbau des Glasfasernetzes in Albersweiler in der Hauptstraße bei Erdarbeiten mittels einer Erdrakete die in der Straße verlaufende Hauptgasleitung. Diese wurde oberhalb getroffen und beschädigt, so das Gas austrat. Der Gefahrenbereich wurde großflächig gesperrt und die angrenzenden Wohnhäuser durch die ... Mehr lesen »