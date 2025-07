Speyer – Sparkassenquartier Speyer: „Jetzt geht es richtig los” – Symbolischer „Baggerbiss” markiert Auftakt der Bauarbeiten am Gebäude

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem symbolischen „Baggerbiss” startete die bauliche und konzeptionelle Neuausrichtung der ehemaligen Sparkassenhauptstelle in der Wormser Straße 39 in Speyer. Neben Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die auch stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Vorderpfalz ist, nahm auch Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz, an dem Ereignis teil. Im Beisein von Architekt Stefan Forster und Christian Hildenbrand der Firma Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH, die in Zusammenarbeit mit der mit Implenia Hochbau GmbH als Generalunternehmer fungiert, wurde das erste Teil der Fassade demontiert.

„Ich freue mich, dass es nach der Zeit der Planungen und Vorbereitungen nun „richtig” losgehen kann”, sagte Sparkassenvorstandsvorsitzender Thomas Traue. „Ein gutes Bauprojekt zeichnet sich dadurch aus, dass es einen Bedarf stillt und es eine Verbesserung im Vergleich zum bisherigen Zustand darstellt. Beides ist hier gegeben”, unterstrich Traue.

„Das Sparkassenquartier ist ein wichtiger Meilenstein für Speyer: Es verbindet innovative Nutzungskonzepte mit sozialer Verantwortung und trägt entscheidend dazu bei, bezahlbaren Wohnraum im Herzen unserer Stadt zu schaffen. Ich freue mich sehr, dass mit diesem Projekt ein weiterer Schritt in Richtung einer lebendigen und zukunftsfähigen Innenstadt gegangen wird”, betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Mit der Neugestaltung des Sparkassengebäudes in der Wormser Str. 39 in Speyer zum Sparkassenquartier hat für die Sparkasse Vorderpfalz eines der zentralen Entwicklungsprojekte der kommenden Jahre begonnen. Ziel ist es, ein modernes Banking-Erlebnis zu schaffen und die Attraktivität der Speyerer Innenstadt zu fördern. Auf dem Gelände entstehen im Sparkassenquartier neben der Geschäftsstelle auch Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 2.500 Quadratmetern und einer Sozialquote von 25 Prozent. Das Projekt unterstreicht die soziale Verantwortung der Sparkasse und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung. Der Umbau umfasst außerdem die Aufwertung der umliegenden Freiflächen des 8.700 Quadratmeter großen Areals. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Bildunterschrift:

V.l.n.r.: Sparkassenvorstand Oliver Kolb, Jan Schories von Deutsche Anlagen Leasing, der Geschäftsführer der Fa. Heberger GmbH Christian Hildenbrand, die Speyerer Oberbürgermeisterin und stellv. Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse Stefanie Seiler, Architekt Stefan Forster, Karsten Kiefert von der Implenia Hochbau GmbH und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Thomas Traue.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz