Mannheim – Bewaffneter Raubüberfall in Parkanlage der M-Quadraten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag gegen 22:45 Uhr wurde ein 26-Jähriger von bislang drei unbekannten Tätern in einer Parkanlage in den M-Quadraten unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers ausgeraubt.

Der Geschädigte hielt sich alleine in der Parkanlage auf, als er von drei männlichen Personen nach Geld gefragt wurde. Als der 26-Jährige versuchte die Örtlichkeit zu verlassen, wurde er unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers daran gehindert. Einer der Täter durchsuchte daraufhin seine mitgeführte Tasche sowie seine Oberbekleidung und entwendete aus dem Geldbeutel des Überfallenen Bargeld in Höhe von etwa 25 Euro sowie eine EC-Karte. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte zur Nennung seiner Geheimzahl für die geraubte Bankkarte gedrängt.

Nachdem der 26-Jährige eine falsche Zahlenfolge preisgegeben hatte, entfernte sich einer der Täter mit der EC-Karte von der Tatörtlichkeit.

Anschließend gelang dem Bedrohten die Flucht und er konnte einen Notruf absetzen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

– männlich

– südeuropäischer Phänotyp

– etwa 180 cm groß

– ungefähr 30 Jahre alt

– grundsätzlich dunkel bekleidet mit einer roten Jacke

Täter 2:

– männlich,

– südeuropäischer Phänotyp

– etwa 180 cm groß

– ungefähr 30 Jahre alt

– schmaler Körperbau

– dunkel gekleidet mit Sonnenbrille

Täter 3:

– männlich

– südeuropäischer Phänotyp

– etwa 180 cm groß

– ungefähr 30 Jahre alt

– dunkel bekleidet

Ob die EC-Karte des 26-Jährigen in der Folge rechtswidrig zum Einsatz kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerem Raub aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)