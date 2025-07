Mainz – Sonderprogramm für die Kommunen: Durchschaubares Wahlkampfmanöver – Stellungnahme des Spitzenkandidaten der FREIEN WÄHLER Joachim Streit zur Regierungserklärung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag gegen 22:45 Uhr wurde ein 26-Jähriger von bislang drei unbekannten Tätern in einer Parkanlage in den M-Quadraten unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers ausgeraubt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Geschädigte hielt sich alleine in der Parkanlage auf, als er von drei männlichen Personen nach Geld gefragt wurde. Als ... Mehr lesen »