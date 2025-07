Ludwigshafen – NACHTRAG – Brand in Autohaus – Hoher Gebäudeschaden

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagabend, den 01.07.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es in einem Autohaus in der Saarburger Straße zu einem Brand in den dortigen Büroräumlichkeiten. Hierdurch entstand eine starke Rauchentwicklung, welche auch von größerer Distanz wahrzunehmen war. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Durch die Berufsfeuerwehr wurde angegeben, dass von einem hohen Gebäudeschaden auszugehen sei. Die Brandursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Ebenso, ob das Gebäude einsturzgefährdet sei. Aktuell kann es nicht betreten werden. Hierzu folgen im Nachgang weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei.

