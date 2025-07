Germersheim – NACHTRAG – Brandanschlag auf Sparkassenfiliale am Tournuser Platz

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 02.07.2025 um 09:30 Uhr betrat ein 75-Jähriger die Sparkassenfiliale am Tournuser Platz in Germersheim. Der Mann führte einen Kanister mit Brandbeschleuniger mit sich und ging zum Schalterbereich. Dort wurde er von einem Bankmitarbeiter zurückgedrängt, woraufhin er diesen mit einem Messer bedrohte. Anschließend öffnete er den Kanister, verteilte den Inhalt auf dem Boden und zündete die Flüssigkeit an. Durch die Stichflamme wurden keine Personen verletzt. Der 75-Jährige konnte durch Polizeikräfte vor Ort festgenommen werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens sowie das Motiv der Tat sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeidirektion Landau