Dudenhofen – Bahnrad-DM findet vom 2. bis 6. Juli statt

Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Jahr 2018 wieder Ausrichter der deutschen Meisterschaften im Bahnradsport. Die 138. nationalen Titelkämpfe werden vom 2. bis 6. Juli auf der Traditionsbahn – genannt „Badewanne“ – in Dudenhofen bei Speyer ausgefahren.

An den fünf Wettkampftagen fallen 54 Entscheidungen in den Klassen Elite Frauen/Männer (20 Wettbewerbe), Juniorinnen/Junioren U 19 (18) und Jugend weiblich/männlich U17 (16). Im Rhein-Pfalz-Kreis werden rund 300 Sportlerinnen und Sportler nebst Betreuern erwartet.

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit allen ihren Top-Fahrerinnen und – Fahrern vertreten, darunter Tokio-Olympiasiegerin Franziska Brauße aus Eningen oder den amtierenden Madison-Weltmeistern Roger Kluge / Tim Torn Teutenberg (Ludwigsfelde/Köln). Mit Spannung wird auch das Comeback der achtfachen Weltmeisterin Emma Hinze erwartet. Die Cottbuserin hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris im Teamsprint eine längere Pause eingelegt. Die Hofnungen der Region liegen auf dem Bahnteam Rheinland-Pfalz, das im Vorjahr bei den deutschen Meisterschaften in Berlin durch Alessa-Catriona Pröpster, Luca Spiegel und Henric Hackmann groß auftrumpfte. Alle konnte mindestens einen Titel gewinnen.

Die Farben des RV Dudenhofen 1908 e.V. vertreten unter anderem Lara-Sophie Jäger und Junior Tim Herzog.

Patrick Moster, Sportdirektor German Cycling (ehemals Bund Deutscher Radfahrer): „Wir freuen uns, dass wir erstmals seit 2018 wieder in Dudenhofen mit der Meisterschaft zu Gast sein können. Der Verein hat mit zahlreichen Veranstaltungen nachgewiesen, dass der Bahnradsport hier eine tolle Bühne bekommt – zuletzt mit dem internationalen Renntag am Pfingstmontag.

Sportlich befinden wir uns nach den Olympischen Spielen 2024 in diesem Jahr in einer Übergangssaison, deshalb werden die Titelkämpfe für viele Sportlerinnen und Sportler einen höheren Stellenwert als direkt nach Paris haben. Besonders freue ich mich über die Rückkehr von Emma Hinze, einem unserer Aushängeschilder in den vergangenen Jahren. Und gleichzeitig bin ich natürlich gespannt, inwieweit Emma nach ihrer Pause bereits wieder konkurrenzfähig ist.“



Luca Spiegel (Bahnrad-Team Rheinland-Pfalz/RV Offenbach) aus Landau ist amtierender deutscher Meister im Sprint und U23-Europameister Sprint und belegte bei den Olympischen Spiele in Paris 2024 den 6. Platz im Teamsprint: „Ich freue mich sehr auf die Meisterschaften in Dudenhofen. Ich fühle mich hier immer gleich zuhause. Der Verein macht seit Jahren eine tolle Arbeit. Und außerdem ist die Bahn immer super besucht, hier herrscht immer eine großartige Atmosphäre – einzigartig für Bahnrad-Rennen in Deutschland. Das macht uns Sportlern natürlich extrem viel Spaß. Sportlich gesehen möchte ich meinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und weiter an meiner Form arbeiten. Mitte Juli wartet mit der U23- Europameisterschaft in Portugal ein Höhepunkt dieses Jahres auf mich.“

Lara-Sophie Jäger (Bahnrad-Team Rheinland-Pfalz/RV Dudenhofen 1908), WM-Vierte 2024 im Teamsprint: „Nach meiner Jugend- und Junioren-Zeit in Erfurt habe ich im vergangenen Jahr einen neuen Reiz gesucht und bin hier mit offenen Armen empfangen worden. Verein, Team und Sportschule in Kaiserslautern haben mir meinen Wechsel leicht gemacht. Bei den deutschen Meisterschaften auf meiner Trainings- und Heimbahn in Dudenhofen möchte ich ähnlich gut abschneiden wie im Vorjahr, da gab eine Silber- und drei Bronzemedaillen. Dieses Jahr ist die Konkurrenz bei den Frauen aber größer als nach den Olympischen Spielen.“

Jens Hartwig, 1. Vorsitzender des RV Dudenhofen 1908: „Wir freuen uns, dass es in knapp einer Woche – am 2. Juli – endlich losgeht. Wir haben im Verein mit unseren rund 120 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, den rund 300 Sportlerinnen und Sportlern und den hofentlich wie gewohnt vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ein tolles Rad-Event zu bieten. Unsere Bahn ist nach wie vor ein Schmuckstück und bestens präpariert. Für viele der Athletinnen und Athleten sind die Titelkämpfe ein Höhepunkt des Jahres – die Voraussetzungen sind also gegeben, um fünf Tage lang Spitzensport zu erleben. Und auch die Wetterprognosen stimmen uns derzeit optimistisch.“

Weitere Informationen über die Bahnrad-DM 2025 in Dudenhofen finden Sie auf der Event-Website, die auch während der Meisterschaften aktuell über den Verlauf informiert.

www.bahndm2025.de

Foto 1: Die Bahnrad-DM findet vom 2. bis 6. Juli in Dudenhofen bei Speyer statt (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Der Landauer Luca Spiegel (links) und Jens Hartwig freuen sich auf die Bahnrad-DM vom 2. bis 6. Juli in Dudenhofen (Foto Michael Sonnick)