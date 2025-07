Bensheim – Fahrbahndecke auf A5 hebt sich hitzebedingt – Die #A5 ist derzeit in Richtung Süden gesperrt

Bensheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Mittwoch (02.07.), gegen 16.40 Uhr, wurde die Autobahnpolizei von mehreren Verkehrsteilnehmern darüber informiert, dass sich auf der A 5 in Richtung Heidelberg, zwischen Zwingenberg und Bensheim, die Fahrbahndecke etwa 20 cm angehoben hätte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Fahrzeug beim Überfahren der Stelle beschädigt. Hintergrund der Fahrbahndeckenhebung dürfte die derzeit herrschende Sommerhitze sein. Zudem verläuft an der Gefahrenstelle eine Dehnungsfuge der dortigen Brücke.

Die A 5 ist derzeit in Richtung Süden gesperrt. Die Polizei warnte Verkehrsteilnehmer zeitnah per Rundfunkwarnmeldung vor der Gefahrenstelle und bat darum, ab dem Darmstädter Kreuz in Fahrtrichtung Süden die parallel verlaufende A 67 zu nutzen.