Speyer – Stromausfall in mehreren Stadtbereichen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein beeindruckendes Bild bot sich am 26. Juni 2025 in Mannheim: Rund 800 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 6 nahmen an der diesjährigen „Tour de Karl” teil – einer großen Radparade zu Ehren von Karl Drais, dem Erfinder des Fahrrads. Damit wurde in diesem Jahr eine neue Rekord-Teilnehmerzahl ... Mehr lesen »