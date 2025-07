Pirmasens/Ludwigshafen – Wettbewerb „Jugend gründet” – Schülerteam der Berufsbildenden Schule Rodalben hat gewonnen

Pirmasens/Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heute (1. Juli 2025) hat das punktbeste Team aus der Region Ehrenurkunden des bundesweiten Schülerwettbewerbs „Jugend gründet” erhalten. Gewonnen haben Amanda Podujeva und Amidala Fiona Okruhlica von der Berufsbildenden Schule Rodalben mit ihrer Geschäftsidee „Special Vision”. Überreicht wurden die Urkunden in einer Feierstunde der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz.

Die Schülerinnen haben „Special Vision” mit der Unterstützung des betreuenden Lehrers Frank Dieterichs entwickelt. Die Geschäftsidee ist eine spezielle Brille, die mit einer 360-Grad-Kamera mit Scanfunktion ausgestattet ist sowie über eine Sprachsteuerung verfügt. Damit kann die Umgebung erfasst und potenzielle Hindernisse erkannt werden. Die Sprachsteuerung ermöglicht eine Bedienung der Brille ohne Interaktion, da akustische Signale Informationen übertragen. Dazu bietet eine Begleitapp Unterstützung bei der räumlichen Orientierung und Navigation.

Dr. Marius Melzer, Referent für Innovation und Unternehmensförderung der IHK Pfalz, betreut seit mehreren Jahren den Wettbewerb. „Mir gefällt, dass Jugendliche im Wettbewerbsjahr nicht nur an einem Geschäftsmodell arbeiten, sondern auch ein Planspiel absolvieren müssen. Dadurch werden ökonomische Kenntnisse spielerisch erlernt”.

Im Schuljahr 2024/25 wurden bei „Jugend gründet” deutschlandweit 1.177 Businesspläne eingereicht, insgesamt 5.930 Jugendliche nahmen an dem Wettbewerb, der sich an interessierte Schülerinnen und Schüler ab der zehnten Klasse sowie an Auszubildende richtet, teil. Franziska Metzbaur, Projektleiterin von ,,Jugend gründet”, betont die Wichtigkeit von Innovationen für die Zukunft, die durch den Wettbewerb gefördert werden sollen: „Laut einer aktuellen Studie glauben über 80 Prozent der Bevölkerung nicht an eine bessere Zukunft. Ich gehöre nicht dazu! Denn diese Schülerinnen und Schüler zeigen, dass wir alle einen Unterschied hin zum Besseren machen können, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Ihr Mut macht mir Mut – und lässt mich persönlich voller Zuversicht in die Zukunft blicken.”

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.jugend-gruendet.de

Quelle: Industrie- und Handelskammer für die Pfalz