Mannheim – Teilnehmerrekord bei Tour de Karl 2025: 800 Schülerinnen und Schüler radeln auf den Spuren des Fahrrad-Erfinders Karl Drais

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein beeindruckendes Bild bot sich am 26. Juni 2025 in Mannheim: Rund 800 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 6 nahmen an der diesjährigen „Tour de Karl” teil – einer großen Radparade zu Ehren von Karl Drais, dem Erfinder des Fahrrads. Damit wurde in diesem Jahr eine neue Rekord-Teilnehmerzahl erreicht.

Begleitet von rund 100 Lehrkräften und Ordnern sowie unter dem Schutz der Polizei, fuhren insgesamt 32 Schulklassen in einem geschlossenen Corso von der Mannheimer Innenstadt zum Drais-Denkmal auf der Rheinau. Die Polizei sorgte dabei für freie Fahrt und sicherte die Strecke, sodass die jungen Radfahrerinnen und Radfahrer sicher unterwegs sein konnten.

Radkilometer sammeln für STADTRADELN 2025

Mit der Radtour sammelten die Schulklassen fleißig Radkilometer für STADTRADELN 2025. Die erste Woche der Aktion ist bereits rum, noch bis zum 13. Juli darf in die Pedale getreten werden! Eine Anmeldung unter www.stadtradeln.de/mannheim ist noch möglich.

Hintergrund:

Die „Tour de Karl” ist nicht nur eine Hommage an den Pionier des Fahrrads, sondern auch ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität und gemeinschaftliches Erleben im Schulalltag.

Die Veranstaltung findet jährlich im Juni statt und erinnert an die erste Fahrt von Karl Drais mit seiner Laufmaschine am 12. Juni 1817 von Mannheim in Richtung Schwetzingen. Organisiert wurde die Aktion vom Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung der Stadt Mannheim in Kooperation mit dem ADFC Rhein-Neckar.

Der Erlebnistag begann um 10 Uhr mit dem Eintreffen der Klassen auf dem Toulonplatz. Nach den gemeinsamen Klassenfotos startete der Fahrrad-Corso um 10:30 Uhr. Nach etwa einer Stunde Fahrt erreichten die Teilnehmenden die Konrad-Duden-Realschule in der Nähe des Drais-Denkmals, wo eine kleine Verpflegungspause eingelegt wurde. Anschließend traten die Klassen eigenständig die Rückfahrt zu ihren Schulen an.

Quelle: Stadt Mannheim