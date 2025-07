Mannheim – Neubau Kita an der Versöhnungskirche: Es geht los!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Rheinau: Projektentwickler commonground beginnt mit Bauarbeiten für neue Kita

Die ersten Erdarbeiten waren bereits sichtbare Zeichen für den Start der Bautätigkeiten im Stadtteil. Worauf die evangelische Rheinaugemeinde schon lange wartet, nimmt nun konkret Gestalt an: Der Neubau der Kita Schwabenheimer Straße durch den Projektenwickler commonground Real Estate GmbH ist gestartet. Die schlüsselfertige Übergabe der dreigruppigen Kita an die Evangelische Kirche Mannheim ist für Juli 2026 geplant.

An der Versöhnungskirche, wo zuvor das Gemeindehaus stand, entsteht nun auf Grundlage der Pläne der PIA Architekten, Karlsruhe, eine zweigeschossige Kita, deren Realisierung von der Stadt Mannheim gefördert wird. Der L-förmige Bau, in dem künftig mehr als 50 Kinder betreut werden, umschließt ein Außengelände. „Mit diesem zukunftsorientierten Neubau haben wir ab Sommer nächsten Jahres im Stadtteil Rheinau ein zeitgemäßes und modernes Gebäude für die Betreuung der uns anvertrauten Kinder“, freut sich Steffen Jooß, Direktor der Kirchenverwaltung Mannheim. „Mit diesem Neubau ergibt sich ein Dreiklang aus Kirche, Gemeindehaus und Kita, der symbolisch für das verbindende Miteinander steht.“ Die Evangelische Kirche Mannheim wird Mieterin der Kita und bleibt Eigentümerin des Grundstücks. Dieses wurde in Erbpacht an den Projektentwickler vermietet.

Ein positives Zeichen in den Stadtteil hinein

Den Baufortschritt der neuen Kita an der Versöhnungskirche in den kommenden Monaten zu sehen, gebe ein positives Zeichen in den Stadtteil hinein, sagt Pfarrer Hansjörg Jörger von der Evangelischen Gemeinde Rheinau. „Wir als Evangelische Gemeinde freuen uns mit allen Menschen im Stadtteil Rheinau sehr darüber, dass der Kita-Neubau nun gut voranschreitet. Es war ein langer Weg von der Planung nun bis zur Realisierung“, betont Jörger. „Mit dem Projektentwickler commonground konnte die sichtbare Realisierung im April endlich losgehen. Nun freuen wir uns über jeden weiteren Fortschritt“, betont Pfarrer Jörger. „Und schließlich ist die neue Kindertagesstätte ein wichtiger Bestandteil der Versorgung des Stadtteils mit Kindergartenplätzen. Wir sind sehr froh, als Evangelische Kirche diesen Beitrag ab 2026 leisten zu können und ich danke allen, die uns auf dem Weg dahin unterstützen.“

In guter planerischer Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz entsteht die neue Kita in Massivbauweise. Dank Fernwärme kann sie umweltfreundlich geheizt werden. Die direkte Anbindung an das Gemeindehaus an der Versöhnungskirche ermöglicht eine gemeinsame Nutzung des Mehrzweckraums.

Info: Der Projektentwickler commonground Real Estate GmbH, München, ist spezialisiert auf die Realisierung von Lebensräumen für Kinder und für Senioren. Für die Evangelische Kirche Mannheim errichtet commonground auch den Neubau der Kita Fahrgasse in Sandhofen. Beide Objekte wird die Evangelische Kirche Mannheim als Träger der Kindertageseinrichtungen betreiben. (dv)

BU: Der Neubau der Kita Schwabenheimer Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur Versöhnungskirche soll im Sommer 2026 fertiggestellt sein. Visualisierung: commonground.

Quelle . Evangelische Kirche Mannheim