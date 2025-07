Mainz – Langjähriger DGB-Vorsitzender gestorben – Ministerpräsident Alexander Schweitzer: Michael Sommer war ein Kämpfer für Solidarität und soziale Gerechtigkeit

Mainz – Der langjährige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Mit seinem Tod verliert Deutschland eine prägende Stimme der Sozialpartnerschaft und einen leidenschaftlichen Streiter für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

„Michael Sommer war ein kluger, unbeirrbarer und zugleich zutiefst menschlicher Gewerkschafter, der mit seinem Wirken über Jahrzehnte hinweg die Arbeitswelt in Deutschland mitgestaltet hat. Auch Rheinland-Pfalz hat von seiner klaren Haltung, seiner Gesprächsbereitschaft und seinem Sinn für Gerechtigkeit profitiert. Dabei war er ein verlässlicher Partner der Landesregierung unter Kurt Beck und Malu Dreyer. Sein Vermächtnis bleibt ein Auftrag an uns alle, den Wert von Arbeit und Zusammenhalt niemals aus dem Blick zu verlieren“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Michael Sommer war von 2002 bis 2014 Vorsitzender des DGB. In dieser Zeit prägte er maßgeblich die gewerkschaftliche Arbeit in Deutschland. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzte er sich unermüdlich für faire Löhne, sichere Arbeitsplätze und Mitbestimmung ein. Auch über seine Amtszeit hinaus blieb er dem gewerkschaftlichen Gedanken tief verbunden.

„Mit Michael Sommer geht ein großer Gewerkschafter und überzeugter Demokrat. Er war ein Kämpfer für Solidarität und soziale Gerechtigkeit! Sein Engagement wird unvergessen bleiben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden, Weggefährten und allen, die ihm verbunden waren“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer weiter.

Quelle: Staatskanzlei RLP