Mainz – Freie Wähler: Weg mit der Grunderwerbsteuer beim Kauf einer Erstimmobilie bis 600.000 Euro!

Mainz – Ludwigshafen – FREIE WÄHLER: Vor allem junge Familien würden von einer Neuregelung profitieren

Die parlamentarische Gruppe FREIE WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz hat für das Juliplenum eine Aktuelle Debatte mit dem Titel „Bau-Turbo JETZT! – selbstgenutzte Erstimmobilie ohne Grunderwerbsteuer fördert gezielt junge Familien“ angemeldet.

Lisa-Marie Jeckel, stellvertretende Gruppenvorsitzende, nimmt bei diesem Thema auch die Landesregierung in die Pflicht, auch weil derzeit der angekündigte Bau-Turbo der Bundesregierung in aller Munde ist: „Der Bund alleine kann die Wende am Wohnungsmarkt nicht schaffen. Die Landesregierung muss jenseits der Förderprogramme der ISB tätig werden – und ihr schärfstes Schwert ist dabei die Grunderwerbsteuer. Die Ampel kann nicht länger zusehen, wie die Genehmigungen für neue Wohngebäude immer weiter zurückgehen“, betont die Landtagsabgeordnete.

Lisa-Marie Jeckel erklärt, dass die Eigenheimquote Deutschlands im europäischen Vergleich notorisch niedrig sei. „Die Landesregierung kann ihren Teil dazu beitragen, dass sich das ändert. Dafür muss sie schlicht auf die Erhebung der Grunderwerbsteuer beim Kauf einer privat genutzten Erstimmobilie bis zum Wert von 600.000 Euro verzichten“, so die Parlamentarierin weiter.

Die FREIEN WÄHLER sind überzeugt, dass dieser Verzicht gerade jungen Familien zugutekomme, deren Traum von den eigenen vier Wänden oft an hohen Immobilienpreisen und Zinsbelastung scheitere – und das trotz doppeltem Verdienst. Denn: Die Grunderwerbsteuer beträgt in Rheinland-Pfalz 5 Prozent. Das bedeutet bei einer Immobilie von 450.000 Euro, dass 22.500 Euro an Grunderwerbsteuer gezahlt werden müssen. „Das ist kein Pappenstiel. Wir FREIE WÄHLER fordern: Weg mit der Grunderwerbsteuer beim Kauf der Erstimmobilie bis 600.000 Euro!“, so Lisa-Marie Jeckel abschließend.

Quelle Freie Wähler Rheinland-Pfalz