Karlsruhe – bfv-Rothaus-Pokal 2025/26: Die ersten Runden stehen

Karlsruhe / Mannheim / Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Nachmittag losten bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und Dennis Kastner von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus gemeinsam mit Losfee Burkhard Reich die ersten Runden im bfv-Rothaus-Pokal 2025/26 aus. Der Startschuss für die Po-

kalsaison fällt am Wochenende 19./20. Juli.

Pünktlich um 17.00 Uhr begrüßte bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß seine beiden Gäste Dennis Kastner von Pokalpartner Rothaus, Losfee Burkhard Reich und die Zuschauer des Livestreams ganz herzlich zur Ziehung der Lose für die Pokalsaison 2025/26. Der SV Neunkirchen durfte sich nach dem ersten Los direkt über ein Freilos für Runde 1 freuen. Die Odenwalder Verbandsligisten

dürfen beide auswärts antreten: Die SpVgg Neckarelz beim Kreisligisten TuS Großrinderfeld und der VfR Gommersdorf beim Landesligisten VfK Diedesheim. Ansonsten gibt es in der Region Odenwald drei reine Landesliga-Duelle, zwei Kreisliga-Duelle sowie acht Partien, in denen ein Kreis- und ein Landesligist aufeinandertreffen. In Rhein-Neckar treten der FV 08 Hockenheim (A-KL) und die Spvgg 06 Ketsch (LL) in der Reduzierungsrunde am 15./16. Juli gegeneinander an.

Auf den Sieger der Partie wartet der Landesligist FK Srbija Mannheim. Die Verbandsligisten DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal (vs. SV Reihen) und 1. FC Mühlhausen (vs. SV Rohrbach/S) müssen auswärts bei zwei Kreisligisten ran. Die anderen beiden Verbandsligisten aus Rhein-Neckar, FV Fortuna Heddesheim (vs. ASC Neuenheim) und TSG 62/09 Weinheim (vs. FC Spfr. Dossenheim), bekommen es jeweils mit Landesligisten zu tun. Das erste Los aus Mittelbaden verspricht eine spannende Partie. Im Verbandsliga-Duell trifft der VfB Bretten auf den Aufsteiger TSV 05 Reichenbach. Die beiden Oberligisten sind bei Kreisligisten zu Gast, der 1. CfR Pforzheim beim FV Öschelbronn und der FC Nöttingen beim TuS Bilfingen.

Die komplette Auslosung und das Schema der ersten vier Runden gibt’s hier.

In diesem Jahr gehen 118 Teams von der A-Klasse bis zur 3. Liga im bfv-Rothaus-Pokal an den Start. Die ersten beiden Runden werden regional gelost, ab der dritten Runde steigen Titelverteidiger SV Sandhausen (RL), Drittligist SV Waldhof Mannheim und Regionalligist FC-Astoria Walldorf in den Wettbewerb ein. Vorjahresfinalist GU-Türk. SV Pforzheim (VL) erhielt ein Freilos für die erste Runde. Diese ist für den 19./20. Juli 2025 vorgesehen, eine Woche später folgt Runde 2. Die dritte Runde, die erstmals über das gesamte Verbandsgebiet gespielt wird, steht am 02./03.August auf dem Programm. Für die Spiele mit dem SV Waldhof Mannheim (3. Liga), dem SV Sandhausen und dem FC-Astoria Walldorf (beide Regionalliga) ist der 05./06.08. vorgesehen.

Das Achtelfinale steigt am 09./10. August, danach wird ab dem Viertelfinale neu gelost. Die Badische Staatsbrauerei Rothaus unterstützt den Verbandspokal und die Kreispokalwettbewerbe der Herren bereits seit 2016. Somit geht der bfv-Rothaus-Pokal unter diesem Namen 2025/26 in seine zehnte Saison.

Foto: Auslosung bfv-Rothaus-Pokal 2025/26 (Quelle: bfv)