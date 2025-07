Hockenheim – Aquadrom: „Wir sind wieder da!”

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Arbeiten im Innenbereich abgeschlossen | Hallenbad ab 3. Juli 2025 geöffnet

Eine Welle der Freude schwappt durch das Hockenheimer Aquadrom. Denn: Ab Donnerstag, den 3. Juli 2025, steht das Aquadrom seinen Badegästen wieder vollumfänglich mit allen Becken im Frei- und Hallenbad zur Verfügung.

Aufgrund von Schäden im technischen Bereich und an den Fliesen des Sportbeckens, zu deren Behebung umfangreiche Sanierungen erforderlich waren, musste das gesamte Hallenbad Ende letzten Jahres geschlossen werden. Nachdem nun sowohl die Schäden im technischen Bereich als auch die Fliesenarbeiten im Sportbecken abgeschlossen sind, wurde das Becken bereits vor einigen Tagen mit Wasser befüllt und es erfolgte die gesetzlich vorgeschriebene Beprobung des Wassers durch das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Zur Freude aller erteilte das Gesundheitsamt grünes Licht für den Badebetrieb.

„Die Freude ist groß – nicht nur beim Team des Aquadrom”, so die Leiterin des Bades Julia Reinhold. „Alle Beteiligten haben die letzten Monate hart gearbeitet, damit wir unser Bad wieder vollumfänglich öffnen können. Vielen Dank für dieses Engagement!” Der technische Werkleiter der Stadtwerke, Gerd Fitterer, schließt sich dem Lob an: „Die vergangenen Monate waren herausfordernd, doch wir haben sie gemeistert. Vielen Dank an alle Beteiligten für Ihr Durchhaltevermögen und Ihren Einsatz. An unsere Badegäste: Willkommen zurück!”

Um diese Freude mit den treuen Besucherinnen und Besuchern des Aquadrom zu teilen, veranstaltet das Team des Aquadrom eine feierliche Wiedereröffnung. Neben einem Glücksrad wird es ein spannendes Entenrätsel geben. Die Gewinnerinnen und Gewinner erwarten kleine und große Aufmerksamkeiten.

„Uns war es zudem ein großes Anliegen, unseren Gästen trotz der umfangreichen Sanierungsarbeiten auch weiterhin die gewohnten Preise anbieten zu können”, so die Bäderleiterin Julia Reinhold. Um den Badegästen für ihre Treue zu danken, erhalten Besucherinnen und Besucher beim Erwerb oder bei der Aufstockung ihrer Kombisaisonkarten jeweils zwei Freikarten.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen finden Sie unter https://www.aquadrom.de/oeffnungszeiten

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim