Heidelberg – Neues Fahrradparkhaus in der Bahnstadt (VIDEO)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Thema nachhaltige Mobilität wird in Heidelberg groß geschrieben. Wie soll und wie wird Mobilität in Zukunft aussehen? Daran arbeiten Stadt und Stadtgesellschaft aktuell. Die Weichen und Vorraussetzungen dazu werden jetzt schon immer mehr geschaffen. Zum Beispiel wurde kürzlich ein neues Fahrradparkhaus in der Bahnstadt durch Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain eröffnet. Es ist das größte seiner Art in Baden-Württemberg. Im Video skizziert Schmidt-Lamontain die Vorzüge und Eigenschaften des neuen Abstellortes.



https://www.youtube.com/watch?v=2N3ow3FPFeA Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.