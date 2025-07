Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der letzte Termin für die Rücknahme der Schulbücher für das Schuljahr 24/2025 ist am Freitag, 4. Juli. Von 8 bis 14 Uhr können die Schulbücher in der BBS Germersheim (Kreisaula), Paradeplatz 8 in Germersheim und in der Schulbuchausleihe (Bellheim), Schulstraße 4 in Bellheim abgegeben werden, daran erinnert die Kreisverwaltung Germersheim.

Quelle: Stadt Germersheim