Frankenthal – Friedhofsverwaltung am Donnerstagnachmittag geschlossen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 3. Juli ist die Friedhofsverwaltung aus betrieblichen Gründen am

Nachmittag ab 12 Uhr geschlossen. Die terminierten Beisetzungen finden an diesem Tag wie

geplant statt. Gerne können Bürgerinnen und Bürger sich per E-Mail (ewf-friedhofswesen@frankenthal.de)

an die Friedhofsverwaltung wenden oder am Freitag, 4. Juli persönlich vorsprechen.

Mehr zu den Frankenthaler Friedhöfen ist unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)