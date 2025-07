Bad Dürkheim – Edeka Stiegler baut das GRÖSSTE DUBBEGLAS DER WELT

Heidelberg/B37/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Montagabend wurde dem Verkehrsdienst Heidelberg gegen 17:55 Uhr ein verletzter Storch am Fahrbahnrand der B37 zwischen dem Heidelberger Ortsausgang und der Abfahrt Heidelberg-Wieblingen in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine Streife begab sich umgehend zum Einsatzort und konnte das Tier am rechten Fahrbahnrand antreffen. Beim ersten Versuch, den Vogel ... Mehr lesen »