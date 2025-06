Worms – Schüsse aus Auto in der Gaustrasse – NACHTRAG zur Meldung vom 29.06.25

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 29.06.2025 gegen 12:14 wurde in der Gaustraße in Worms aus einem PKW heraus aus nächster Nähe in Richtung eines Fußgängers geschossen. Der Fußgänger wurde nicht verletzt. Der PKW flüchtete anschließend. Aufgrund der Tatumstände, die auf ein gezieltes Vorgehen schließen lassen, waren keine Passanten gefährdet. Die Gaustraße war zu Zwecken der Tatortaufnahme zwischen Luperkusstraße und Grenzstraße vorübergehend gesperrt. Das Motiv sowie die Tathintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine tragfähige Beurteilung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Kriminalinspektion Worms ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Quelle Foto: Mirko Metzler/ Die Knipser

Quelle: Polizeidirektion Worms

Ursprungsmeldung: Worms – ERSTMELDUNG – Polizei meldet größere Einsatzmaßnahmen – Sperrung in der Gaustraße