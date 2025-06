Weinheim – Drei weitere Veranstaltungen im Kultursommer: Wahlweise William Wahl – Direkt in Herz und Kopf – Hinterlistiger Frauenversteher

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Weinheimer Kultursommer finden drei weitere Veranstaltungen statt:

Wahlweise William Wahl

Der Kölner Liedermacher und Kabarettist tritt am 11. Juli im Weinheimer Kultursommer auf

Mit „Wahlweise” präsentiert der Kölner Liedermacher und Kabarettist William Wahl im Rahmen des Weinheimer Kultursommers am Freitag, 11. Juli, sein drittes Programm. Seine „Wahlgesänge“ ertönen nicht nur live vor deutschlandweit ausverkauften Häusern, sondern sind auch im Internet millionenfach gehört worden. William Wahl ist bekannt als Mitglied der A-cappella-Gruppe basta und als Solokünstler mit seinem Klavierkabarett-Programm „Wahlgesänge“.

Sorgen seine Wortspiele verlässlich für Lachsalven, ist es doch die ganz besondere Mischung aus Poesie und Komik, mit dem ihm die Klaviatur des Kreises gelingt. Zartbitterböse sind seine Klavierlieder, und in ihnen behält er trotz seiner sehr feinen Beobachtung der menschlichen Schwächen stets einen liebevollen Blick aufs Leben. So zeigt er seinem Publikum nicht zuletzt in seinem Lied “Rein versehentlich einvernehmlich”, dass man das mit der Liebe vielleicht doch noch hinkriegen könnte. Trotz alledem. Oder um es in seinen Worten zu sagen: Die Kehrseite der Medaille ist auch aus Gold.

Tickets kosten 29 Euro.

Das Catering im Weinheimer Kultursommer 2025 übernimmt in diesem Jahr das Team von Spitzenkoch Tristan Brandt aus dem Schlosspark-Restaurant Weinheim.

Der Weinheimer Kultursommer 2025 ist eine Veranstaltungsreihe mit 18 Veranstaltungen zwischen dem 3. Juli und dem 20. Juli. Veranstaltungsort ist immer der Schlosshof (Obertorstraße 9). Tickets im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz (Telefon 06201/82 610) und bei den DiesbachMedien in der Friedrichstraße 24 (Telefon 06201/81 345) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de

Weitere Infos unter www.weinheim.de, Fragen an kulturbuero@weinheim.de

Direkt in Herz und Kopf

„Folktronic Night“ mit „Salma mit Sahne“ und Galant im Weinheimer Kultursommer am 12. Juli

Gleich zwei Bands an einem Abend – unterschiedlich, individuell und doch ähnlich. Das präsentiert das Weinheimer Kulturbüro im Weinheimer Kultursommer am Samstag, 12. Juli, im Weinheimer Schlosshof. Die Stile sind zusammengefasst unter dem Begriff „Folktronic“, dabei werden Elemente des traditionellen Folks mit moderner elektronischer Musik verbunden. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern „Folk“ und „Electronic“ zusammen. Im Weinheimer Schlosshof stehen zwei Bands auf der Bühne.

Zum einen „Salma mit Sahne“; die Band mit Musikern aus der Region Heidelberg berührt mit dem Coolness-Faktor eines Chamäleons und explodiert direkt in Herz und Kopf. Die Formation wurde 2018 von der Sängerin und Songwriterin Salma Kiem gegründet, die bekannt ist für ihre kraftvolle Stimme, tiefgründige deutsche Texte und einen Mix aus Folk, Pop und Indie-Elementen.

Wer sie live erlebt, wird süchtig nach ihrer Energie und ihrem Charme. „Salma mit Sahne“ bewegt sich zwischen zarten Liedermacherinnen-Klängen und überbordenden Klangteppichen. Kurzum: Chamäleon Folk-Pop, der mit seiner offenen Art das Publikum umarmt und mitreißt.

Hinterlistiger Frauenversteher

Der Sänger und Entertainer Bernd Begemann tritt am 13.Juli im Weinheimer Kultursommer auf

Weinheim. Er ist für seine humorvollen, oft melancholischen Songs und seine charismatische Bühnenpräsenz bekannt. Bernd Begemann hat das alles erfunden. Nein, ernsthaft, Bernd Begmann veröffentlicht Musik seit den 80er-Jahren und inspiriert seitdem eine Menge Leute links und rechts. Er gibt etwa 100 Konzerte im Jahr; in der Region das nächste am Sonntag, 13.Juli, im Rahmen des Weinheimer Kultursommers.

Bernd Begemann ist ein deutscher Musiker, Sänger, Songwriter und Entertainer, bekannt als Mitbegründer der Hamburger Schule und Frontmann der Band Bernd Begemann & „Die Befreiung.“

Anschließend verteilt er gratis Autogrammkarten von sich selbst und unterschreibt sie mit Lackstiften in den Farben Silber, Gold und Kupfer. Bege­mann ist der musi­ka­lischste und der hin­ter­lis­tigste Frau­en­ver­ste­her der Repu­blik. Dazu braucht es gleich zwei Eimer vol­ler Charme. „Da bekommt man noch was für sein Geld.“, sagt die Presse. „Ich bin halt ein Typ, der Lieder singt”, sagt Bernd Begemann augenzwinkernd über sich selbst.

Wäh­rend seine Solo-​Konzerte legen­där für ihre Geschich­ten und Geschicht­chen sind, in die sich der Sän­ger und Gitar­rist immer wie­der neu ver­strickt, bis man fast ver­ges­sen hat, dass man eigent­lich gerade in der Mitte eines Lie­des steckt, sind die Auf­tritte mit der Band echte Rock-​Konzerte. In

Tickets kosten 24 Euro.

Quelle/Fotos: Stadt Weinheim