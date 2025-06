Viernheim – 40+1 Jahre Musikleidenschaft – Susanne Wendel bei „City Jam“ geehrt

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim diesjährigen „City Jam“ der städtischen Musikschule am vergangenen Samstag (28. Juni) auf dem Rovigoplatz wurde nicht nur die Musik gefeiert – sondern auch eine Frau, die seit vier Jahrzehnten maßgeblich den Klang der Musikschule prägt: Susanne Wendel.

Zu ihrer eigenen Überraschung bat Bürgermeister Matthias Baaß die langjährige Klavierlehrerin auf die Bühne. „Leider haben wir es im vergangenen Jahr versäumt, Ihnen zum 40-jährigen Jubiläum zu gratulieren – das möchten wir heute unbedingt nachholen“, sagte Baaß und würdigte damit Wendels außergewöhnliches Engagement. Seit Sommer 1984 unterrichtet sie an der Musikschule, ist seit vielen Jahrzehnten Fachbereichsleiterin für Tasteninstrumente und seit Dezember 2023 sogar pädagogische Leitung an der Musikschule.

Anstelle eines klassischen Blumenstraußes – bei hochsommerlichen Temperaturen durchaus eine Herausforderung – überreichte Baaß ein großformatiges Plakat mit einer Torte, das gleichzeitig als Gutschein galt. „Das Foto sieht zwar eher nach Hochzeitstorte aus, aber das dürfte kein Problem sein, schließlich sind Sie auf besondere Art mit der Musikschule verheiratet“, so Baaß augenzwinkernd. Im Anschluss spielte Sophia Kramer, Stipendiatin und Schülerin Wendels, auf der Bühne die eindrucksvolle „Kumru Ballad“ von Fazıl Say – eine musikalische Hommage an ihre Mentorin, bevor es dann mit dem offiziellen Programm von „City Jam“ weiterging.

Vier Jahrzehnte Leidenschaft, Kompetenz und Hingabe

Susanne Wendel hat in ihrer langjährigen Laufbahn die Musikschule Viernheim nicht nur als Klavierlehrerin bereichert, sondern durch unzählige Projekte, Veranstaltungen und persönliche Initiativen maßgeblich mitgestaltet. Das „Klavierfest“, das bis 2020 im Zweijahrestakt stattfand, war über viele Jahre ein fester Bestandteil im kulturellen Kalender der Stadt. Auch in der Begabtenkommission des Leistungsstipendiums und im Vorstand des Fördervereins der Musikschule wirkt sie aktiv mit. Als pädagogische Leiterin verantwortet sie seit Ende 2023 unter anderem die fachliche und organisatorische Gestaltung des Unterrichtsbetriebs, die Beratung des Kollegiums sowie die Koordination von Vorspielen und Konzerten.

Gleichzeitig vertritt sie die Musikschule in kulturellen Gremien und ist weiterhin als Lehrkraft tätig – mit einem Herzblut, das seinesgleichen sucht.

Trotz eines Wohnortwechsels und einer Fahrzeit von nahezu drei Stunden lässt sich Susanne Wendel nicht davon abbringen, ihre Aufgaben mit dem gleichen Engagement wie eh und je zu erfüllen. Ob im Unterricht, bei Sonderproben oder Konzerten – sie ist präsent, ansprechbar und hochmotiviert. Die Musikschule ist für sie nicht nur Arbeitsplatz, sondern Herzensprojekt.

Auch ihre Schülerinnen und Schüler wissen, was sie an ihr haben. Sie beschreiben sie als leidenschaftliche, kompetente und empathische Dozentin, die mit pädagogischem Geschick auf individuelle Stärken eingeht und aus jeder Unterrichtseinheit ein Erlebnis macht.

Exzellenz auch auf der Bühne

Susanne Wendel studierte Klavier an der Hochschule für Musik Mannheim-Heidelberg und legte im Juni 1993 ihr Diplom mit Bestnote ab. Bei weiteren Studien mit Michael Hauber und Paul Dan setzte sie ihren Schwerpunkt auf Kammermusik und mit Ulrich Eisenlohr und Charles Spencer auf Liedbegleitung. Sie war mehrfache Preisträgerin in Kammermusikwettbewerben in unterschiedlichen Besetzungen. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen beim SWR und NDR haben wunderbare und zeitlose Hördokumente hinterlassen. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Kurpfälzischem Kammerorchester führte Susanne Wendel gefeierte und hochbelobte Interpretationen der Klavierkonzerte von Cage, Bach und andere auf.

Susanne Wendel konzertiert im In- und Ausland als Kammermusikpartnerin und Liedbegleiterin. Tourneen führten sie nach England, Australien, Kanada, Finnland, Schweden, China und Ägypten. Sie leitet Fortbildungskurse für Pianisten mit Schwerpunkt auf Interpretation und Körperarbeit und Spiel mit ganzheitlicher Technik. An der städtischen Musikschule unterrichtet sie seit Jahren Kinder und Erwachsene im Einzel- und Gruppenunterricht in den Fächern Klavier solo, Klavier vierhändig, Kammermusik und Liedbegleitung.

Quelle/Foto: Stadt Viernheim