Speyer – Neueröffnung der Zentralen Notaufnahme (ZNA) und des Elektiven Behandlungszentrums (EBZ) im Sankt Vincentius Krankenhaus

Speyer / Metropolregion Rhein-neckar – Das Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer feiert die

Neueröffnung seiner umfassend modernisierten Zentralen Notaufnahme

(ZNA) sowie des neu gestalteten Elektiven Behandlungszentrums (EBZ).

Nach intensiven Umbau- und Modernisierungsarbeiten, die im Mai 2023 be-

gannen, präsentieren sich nun beide Abteilungen auf einer Gesamtfläche

von über 900 Quadratmetern in modernster Ausstattung und mit zukunfts-

weisenden Raumkonzept.

Mit einem Investitionsvolumen von über 6,6 Millionen Euro zählt dieses Bauvorha-

ben zu einem der bedeutendsten in der über 120-jährigen Geschichte des Hauses.

Das Projekt wurde mit einer großzügigen Förderung des Landes Rheinland-Pfalz

in Höhe von 4,0 Millionen Euro unterstützt – ein klares Zeichen für die hohe Be-

deutung dieses Vorhabens für die Gesundheitsversorgung in Speyer und der Re-

gion.

Die neue Zentrale Notaufnahme ist eine zentrale Säule der Patientenversorgung

im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer, denn sie übernimmt rund um die Uhr,

an sieben Tagen in der Woche, die Akutversorgung medizinischer Notfälle aus der

Stadt Speyer sowie der umliegenden Region. Hier werden jährlich etwa 15.000

Patientinnen und Patienten aus sämtlichen Fachrichtungen behandelt. Parallel

dazu wurde das Elektive Behandlungszentrum in modernen, funktionalen Räum-

lichkeiten neu gestaltet. Beide Bereiche sind räumlich getrennt, liegen jedoch un-

mittelbar nebeneinander und ergänzen sich optimal.

Gemeinsam bieten ZNA und EBZ insgesamt 20 Behandlungsplätze, die speziell

auf die unterschiedlichen Anforderungen von Notfällen und geplanten Eingriffen

ausgerichtet sind. Beide Bereiche sind durch modernste technische Anlagen wie

eine neue Lüftungs- und Medizintechnik, eine hochmoderne Gebäudetechnik so-

wie eine vollständig erneuerte elektrotechnische Infrastruktur ausgestattet. Beson-

derer Wert wurde auf eine patientenorientierte Gestaltung gelegt, die effiziente Ab-

läufe ermöglicht und die Aufenthaltsqualität für Patientinnen und Patienten spürbar

verbessert. Mit der Neueröffnung setzt das Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer

einen wichtigen Meilenstein für eine zeitgemäße und patientenorientierte Versor-

gung auf höchstem Niveau.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet für geladenen Gäste aus Politik und Gesell-

schaf sowie für alle Mitarbeitenden am Dienstag, den 4. Juli 2025, im Sankt Vin-

centius Krankenhaus Speyer statt. Grußworte sprechen unter anderem Dr. Wolf-

gang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern,

Staatssekretärin Nicole Steingaß vom Ministerium für Wissenschaft und Gesund-

heit Rheinland-Pfalz sowie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Architekten

des Büros SKP aus Heppenheim präsentieren den Umbauverlauf. Auch der Lei-

tende Arzt der Zentralen Notaufnahme, Thomas Goldmann, wird ein Grußwort hal-

ten, bevor die neuen Räumlichkeiten im Rahmen einer feierlichen Segnung offiziell

eingeweiht werden.

Am darauffolgenden Tag, den 05. Juli 2025, öffnet das Sankt Vincentius Kran-

kenhaus Speyer von 10 bis 14 Uhr seine Türen für die gesamte Bevölkerung.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die modernisierten Bereiche der ZNA und

des EBZ sowie die Station der Konservativen Orthopädie und Schmerzmedizin

im neuen Bettenhaus kennenzulernen.

Für Groß und Klein wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, z.B. Live-

Vorführung „Schockraum“, Infostände aller Kliniken, Gesundheitscheck, Chirurgie

zum Ausprobieren, Kuscheltiersprechstunde (eigenes Kuscheltier nicht verges-

sen!), Hüpfburg und Kinderschminken, Reanimationstraining, Ausbildungs- und

Jobbörse, Glücksrad und Gewinnspiel sowie Live-Musik mit „Iras´World“. Auch

für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Das gesamt Programm gibt es unter: www.vincentius-speyer.de

Quelle: Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer