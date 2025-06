Recklinghausen – NACHTRAG – Zum Doppelmord an Mutter und Tochter in Dorsten-Holsterhausen – 16-jähriger Ukrainer stellt sich der Polizei

Recklinghausen – Dorsten-Holsterhausen – Wie bereits bei MRN-News berichtet kam es zu einem Doppel-Mord von Mutter und Tochter in Dorsten-Holsterhausen (NRW). Nun gibt es neu Erkenntnisse die die Polizei und Staatanwaltschaft veröffentlicht haben.

Nach dem Fund einer leblosen Frau und eines leblosen Kindes am Sonntag (29.06.2025) gibt es neue Erkenntnisse. Bei der Frau handelt es sich um eine 32-jährige Ukrainerin, bei dem Kind um ihre 1 Jahr und 7 Monate alte Tochter. Beide wohnten in Dorsten-Holsterhausen. Die Ergebnisse der Obduktion bestätigten den Verdacht der Gewalteinwirkung. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Spurensicherung am Tatort dauerte noch bis in die Abendstunden des 29.06.2025. Mittlerweile ist die Absperrung des Tatortes aufgehoben. Aus der Bevölkerung gingen zahlreiche Hinweise ein. Die Ermittler werten jetzt die Spuren und die Hinweise aus. Auf einen Zusammenhang mit einem Raubdelikt vom 26.06.2025 gibt es derzeit keine konkreten Hinweise. Am Abend des 29.06.2025 erschien ein 16-jähriger Ukrainer, der ebenfalls in Dorsten wohnt, bei den Einsatzkräften am Tatort und räumte eine Tatbeteiligung ein. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Essen / Polizeipräsidium Recklinghausen (ots)